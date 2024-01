Шефът на съдиите в Серия “А” призна за осем реферски грешки през този сезон

🇮🇹 La Asociación de Árbitros de Italia reconoce 8 errores del VAR en la primera vuelta de la Serie A 2023-24:



📍 Juventus-Bologna (Penalti no concedido al Bologna)



📍 Monza-Lecce (No era roja a Baschirotto)



📍 Sassuolo-Juventus (Roja no sacada a Berardi)



📍 Monza-Bologna (Gol… pic.twitter.com/tzDkzbMfGG