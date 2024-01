ПСЖ заби девет гола на отбор от шеста дивизия и продължи напред за Купата на Франция

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗜𝗥𝗘 for PSG in the Coupe de France 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/sCwd6QDb7J