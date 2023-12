Интер има ясни цели за зимната си селекция

L’Inter punta Tajon Buchanan per gennaio.



Contatti costanti con l’entourage del canadese che ha un contratto in scadenza a giugno 2025.



Il Brugge è pronto ad ascoltare eventuali offerte, sa che Buchanan non rinnoverà perché vuole provare una nuova esperienza. pic.twitter.com/F6pmDWRnzG