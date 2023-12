Волкановски се закани: Ще унижа Топурия

Шампионът на UFC в категория перо Александър Волкановски ще се завърне в клетката на 17-и февруари в опит за седма поредна защита на пояса му. Австралиецът ще се изправи срещу непобедения в 14 професионални ММА двубоя Илия Топурия. Това ще бъде първи двубой за Волк след поражението с нокаут в първия рунд, което му бе нанесено от Ислам Махачев през октомври в Абу Даби.

35-годишният бивш ръгбист е на мнение, че двубоят му с Топурия няма да бъде оспорван.

“Искам хората да гледат, защото ще затворя устите им. Видяха, че съм уязвим в някои ситуации, но е хубаво, че това ми се случи. Сега мога да напомня на всички, че аз съм най-добрият”, заяви Волк за подкаста “Who The Fook Are these Guys?”.