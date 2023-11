Филмът за Рони О'Съливан обещава да е подарък за феновете

Филмът “Рони О’Съливан: На ръба на всичко” (Ronnie O’ Sullivan: The Edge of Everything) ще може да се гледа от 23 ноември в платформата Amazon Prime Video. Тя предоставя възможност за кратък период на свободно гледане, след което месечната такса е 5.99 евро.

Филмът е с режисьор Сам Блеър, като предоставя възможност на зрителите да се докоснат както никога досега до личния живот на Ракетата. В лентата са включени невиждани досега кадри от детството на Рони и началото на снукър кариерата му.

Във филма са включени също интервюта с родителите му и някои важни фигури в живота му като Деймиън Хърст и Рони Ууд. Стивън Хендри и Джими Уайт също участват с разкази за прекараното време в компанията на О’Съливан.

Естествено, кулминацията на лентата е спечелената световна титла в “Крусибъл” през 2022 година. Във видеото ще може да се чуе и разговорът между О’Съливан и Джъд Тръмп, когато се прегърнаха след края на финала.

Филмът е час и 53 минути.

