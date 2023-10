Кастер Семеня продължава битката с властите: Ще се боря докрай

Двукратната олимпийска шампионка на 800 метра Кастер Семеня казва, че фокусът й сега е “повече върху спечелването на битки срещу властите“, отколкото върху печеленето на медали. 32-годишната Семеня е родена с разлики в сексуалното развитие (DSD) и не може да участва в никакви състезания, без да приема лекарства за намаляване на тестостерона.

Южноафриканката иска да търси отговорност от Световната атлетика за дискриминация срещу спортисти с хиперандрогенизъм.

“Аз се боря за това, което е правилно за човечеството и за приобщаване“, каза тя.

Говорейки пред информационната агенция Ройтерс, Семеня - също трикратна световна шампионка на 800 метра - добави: “Последният ми шанс да спечеля на Олимпиадата беше през 2016 г. - Париж 2024 не е моята цел. По-скоро става дума за победа в моите битки срещу властите.

“В бягането постигнах всичко, което някога съм искала. Те никога не са ме спирали да бъда великият спортист, който съм. Изкарах четири години непобедена; изпълних моята роля.“

През юли Европейският съд по правата на човека се произнесе в полза на Семеня по дело, свързано с нивата на тестостерон при спортистки.

Делото не беше срещу спортните органи или правилата на DSD, а конкретно срещу правителството на Швейцария за това, че не защити правата на Семеня и датира от решение на Върховния съд на Швейцария преди три години.

ЕСПЧ установи, че швейцарското правителство не е защитило Семеня от дискриминация, когато неговият Върховен съд отказа да отмени решение на Спортния арбитражен съд (CAS), който потвърди правилата на Световната атлетика. Присъдата все още може да бъде обжалвана.

Хиперандрогенизмът е медицинско състояние, характеризиращо се с по-високи от обичайните нива на тестостерон, хормон, който увеличава мускулната маса и сила.

“Тази битка няма да приключи сега“

Съгласно разпоредбите, въведени през 2018 г., на спортисти с DSD беше позволено да участват в състезания на писта между 400 м и миля само ако намалят нивата на тестостерон. През март Световната атлетика постанови, че атлетите с DSD трябва да имат хормонално потискащо лечение в продължение на шест месеца, преди да имат право да участват във всички състезания.

Семеня бяга на 5000 метра на миналогодишното Световно първенство в Орегон, но не успя да се класира за финала. Тя твърди, че приемането на лекарства за намаляване на тестостерона може да застраши здравето й и, че решението отказва правото на нея и други спортисти с DSD да разчитат на естествените си способности.

Заради решението Семеня не можа да защити титлата си на 800 метра на Олимпиадата в Токио.

“Вече не става дума за това да се боря, за да се състезавам, а за това, което е правилно“, каза тя пред Ройтерс.

"Тази битка няма да приключи сега. Ще се борим до края. Аз се боря за всички жени по света. Това младо, бъдещо поколение не може да бъде изправено пред същия контрол, същата присъда. Те трябва да бъдат третирани правилно.“

В изявление говорител на Световната атлетика каза на Ройтерс: “Световната атлетика винаги се е интересувала само от защитата на женската категория. Ако не го направим, тогава жените и младите момичета няма да избират спорта. Това е и винаги е било eдинствената мотивация на федерацията."

Думите на Семеня идват ден преди излизането на нейната автобиография The Race To Be Myself.

Последвайте канала ни в

Снимки: Gettyimages