Брейкъри от Корея и Япония са новите световни шампиони на Red Bull BC One 2023

B-boy Hong 10 и B-girl Ami бяха короновани за победители на световния финал на Red Bull BC One за 2023 година. В арена на битката между най-добрите брейкъри в света се превърна емблематичният парижки стадион за тенис “Ролан Гарос”. Южнокореецът Хонг 10 излезе победител в категория b-boy, като показа няколко демонстративни движения и победи канадеца Фил Уизард, който е бил ментор на Хонг 10. Трикратният световен шампион отново доказа, че възрастта няма значение, след като спечели турнира и през 2006 и 2013 г. Хонг 10 използва оригиналните си движения Hong 10 Freeze и невероятна демонстрация на силови движения и стъпки, за да спечели гласовете на съдиите. Хонг 10 и B-boy Menno от Нидерландия са единствените двама b-boys, които са постигнали хеттрик на Red Bull BC One World Final.

"Целта ми беше да стигна до финалния етап с Phill Wizard, така че бях щастлив още когато направих това. Вече съм тренирал с Phill много пъти, той е от друго ниво, но никога не знаеш кой ще спечели битката. Не мисля, че ще се боря за четвърта титла на Red Bull BC One World Final, ще оставя това на младите. Засега планирам да се съсредоточа върху работата с общността, вместо да се състезавам в битки”, заяви победителят Би-бой Хонг 10.

В категорията B-Girls титлата грабна 24-годишната Ами, която спечели четири напрегнати битки, за да стигне до финалния етап. В трите кръга на финалната битка тя се изправи срещу китайката 671 и демонстрира характерните за нея плавни движения, бърза работа с крака и експлозивни силови движения. Това е втората победа на Ами на Световен финал, след като записа името си в историята като първата b-girl, спечелила Red Bull BC One през 2018 г., в годината на откриването на категорията B-Girl. Скоро след първата си победа тя се присъедини към престижните редици на Red Bull BC One All Stars и сега е само една от двете b-girls, които са печелили Red Bull BC One World Final два пъти.

"Искам да посветя тази победа на семейството си, те означават всичко за мен. Бях нервна зад кулисите преди състезанието, но присъствието на сестра ми с мен накара нервите да изчезнат. Опитвам се да се съсредоточа върху това да се забавлявам на сцената и да правя нещо свое, а не само върху крайния резултат”, коментира успеха си B-girl Ами.

Българката Пламена Георгиева – B-Girl Firebird (16 г.) направи емблематично участие срещу китайка B-Girl 671. Това беше втората битка от състезанието, в която Пламена показа забележителни способности, комбинации от сложни движения и невероятна енергия. След оспорвана битка, B-Girl 671 беше избрана за победител.

“Танцувах от сърце. Опонентката ми беше много добра и реших да рискувам с едно движение, за което не сме тренирали достатъчно. Паднах, но нали знаете, 'no risk, no story'. Прибирам се и продължавам да тренирам. Аз съм си казала, че брейкът ще ми е животът, така че ще го направя да си ми е живота”, заяви Пламена Георгиева.

Следващият глобален финал на Red Bull BC ONE 2024 ще се състои на 7 декември в Рио де Жанейро.

Квалификациите в България ще бъдат през март 2024.