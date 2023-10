Кибивот Канди защити титлата си на полумаратона във Валенсия

Кибивот Канди успешно защити титлата си на полумаратона на Валенсия, след като спечели по-рано днес с резултат от 57:40 минути. Канди, който спечели сребърен медалист на Световното първенство по полумаратон през 2020 г., миналата година триумфира на същото трасе във Валенсия с 58:10 минути. Неговият дебют в Испания пък беше през 2020 г.

Етиопецът Хагод Гебривет завърши втори с 57:41 минути, а неговият сънародник Йомиф Кеджелча се нареди трети с 57:42 минути.

Новият световен шампион в полумаратона Себастиан Саве, който се очакваше да бъде най-сериозният конкурент на Канди за първото място, остана пети с 58:29.

При жените сребърната световна медалистка по крос кънтри Маргарет Челимо спечели с време от 64:46 мин. Триумфът на Кения при дамите беше пълен, след като Ирене Чептай финишира втора за 65:15, а Джейн Чепнгетич трета за 66:12.

Снимки: Imago