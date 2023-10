Mинистър Димитър Илиев откри семинар за добро управление в спорта

"Заедно можем да създадем още по-добри условия за нашите спортисти - основа за постигането на високи спортни резултати". Това заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев при откриването на семинар по проекта "ACTION - унифициран кодекс за добро управление в спорта", съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Целта на проекта е разработване на универсален кодекс за добро управление в спорта, който да се приложи в европейските страни. Извършено е анонимно онлайн проучване сред спортните федерации, което идентифицира четири ключови принципа за добро управление: прозрачност, отчетност, демократичност и социална отговорност, отбеляза Грегош Ботвина, президент на полския Институт за управление на спорта.

От страна на нашите спортни федерации бяха анкетирани представители на Българската федерация по бадминтон, на Българската федерация плувни спортове, на Българската федерация по тенис, на Българската федерация по лека атлетика и на Българската федерация по джудо. А добри практики споделиха от Българската федерация по лека атлетика, Българската федерация по бокс, Българският футболен съюз и Българската федерация по тенис.

Ботвина добави, че пет са областите на кодекса, очертани в проекта. И те са: ефективно общо събрание, легитимен и активен управителен съвет, отговорна и прозрачна федерация. Тъй като идентифицираните принципи имат пожелателен, а не задължителен характер, представителите на близо 30 български спортни федерации, участвали в семинара, изразиха надежда, че в името на развитието на спорта те ще бъдат въведени.

Координатор на проекта е Institute for Sport Governance (Poland), а партниращи организации са Cyprus Sport Organization, Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (Austria), Sport Malta, LUNEX University - International University of Health, Exercise & Sports (Luxembourg), General Secretariat of Sports (Greece ) и Lithuanian Union of Sport Federations.