Българка получи "уайлд кард" за финала на най-престижното състезание по брейк Red Bull BC ONE

Пламена Георгиева е поканена от глобалния екип организатори на Red Bull BC ONE за участие директно на финала на състезанието, без да минава през квалификационната фаза. Тя ще се изправи пред 16-те най-добри b-girls в света в борбата за световната титла. "За мен това е като сбъдната мечта. Това е най-престжното състезание по брейк и всеки иска да бъде там. Това е събитие от високо ниво. (...) Още не мога да повярвам, че съм поканена.", казва 16-годишната Пламена. По-рано през април тя печели първо място в изцяло мъжкото състезание Glory to Powermoves в Дрезден, Германия. "Този стил е един от най-трудните - силови движения, разчитащи на скорост, инерция и акробатични елементи за изпълнение. Въртенето е само на ръце, краката трябва да са във въздуха постоянно", каза Христо Андонов, треньорът на Пламена.

Тя става първата жена, която побеждава в изцяло мъжко състезание по брейк. За сцената това е прецедент и битка, която ще остане в историята на този танц. Пламена се занимава с брейк от 8-годишна, като наследява от майка си страстта си към танците и музиката. "Един ден я чаках да свърши тренировка и чувам музика и гледам - в една от залите някакви момчета правят много яки неща. Казах си - това е много яко и помолих майка ми да ги гледам. И от това едно гледане реших, че искам да правя същите неща", казва Пламена.

"Много ме грабна. Просто залата, и хората, и треньорът - това ми е животът. Брейкът си ми е животът", добавя тя. Пламена ще прекара седмица в Париж, където ще има възможността да присъства на поредица от танцови работилници и лекции с имена като брейкърите Alvin и Lil G, хаус танцьора Kapela и световно известния фотограф Little Shao. На 21-ви октомври в 20:00ч. местно време, B-Girl Firebird ще се изправи срещу най-добрите 16 момичета в решаваща 1в1 танцува битка за първото място. Глобалният финал на Red Bull BC ONE ще се проведе на стадион “Ролан Гарос”, Париж. Зашеметяващото шоу събира на едно място едни от най-големите таланти в историята на брейк танците. ЗА RED BULL BC ONE

Red Bull BC ONE е глобално 1vs1 брейк състезание. Всяка година хиляди брейкъри се състезават за шанса да се представят на световния финал.

С 19 световни финала, организирани в най-големите градове по света от 2004 г. насам, Red Bull BC One има над 90 събития и програми в повече от 28 държави.

Red Bull BC One е дом и на един от най-конкурентните брейк формации в света - Red Bull BC One All-Stars. Повече информация ще намерите на www.redbullbcone.com