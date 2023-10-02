Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 16 години

Пловдив 2015 - Спартак (Пловдив) 3:0

1:0 Никола Панайотов (15')

2:0 Георги Нейчев (20')

3:0 Мартин Шуманов (25')

Арда - Локомотив (Пловдив) 1:2

0:1 Росен Кръстев (45')

1:1 Георги Павлов (62')

1:2 Махир Шерифов (72') д

ЦСКА - София - Септември 2:1

1:0 Калоян Пулев (35')

1:1 Васил Василов (58')

2:1 Александър Донев (66')

ЦСКА - София нанесе първа загуба на Септември в Елитната група до 16 години

Пирин - Лудогорец 0:4

0:1 Максим Минков (14')

0:2 Максим Минков (55')

0:3 Кристиан Гиздев (59')

0:4 Димитър Ганев (90'+1)

Национал - Звезденбург 4:1

1:0 Кристиян Горянов (43')

2:0 Максим Йонин (49')

3:0 Кристиян Горянов (63')

4:0 Даниел Ръжданов (74')

4:1 Стефан Дюлгеров (78')

Национал се върна на победния път в Елитната група до 16 години след успех над Звезденбург

Хебър - Левски 1:1

0:1 Стоян Лазаров (31')

1:1 Огнян Владимиров (67') аг

Ботев (Пловдив) - Славия 4:3

0:1 Мартин Райчев (5')

1:1 Иван Дейков (10')

2:1 Костадин Павлов (28')

2:2 Теодор Борисов (45'+2)

2:3 Калин Мирев (69')

3:3 Радослав Караманов (90')

4:3 Радослав Караманов (90'+3)

Спартак (Плевен) - Берое 2:1

1:0 Ивелин Николаев (61')

1:1 Жулиен Евтимов (67') д

2:1 Иван Иванов (78')

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