Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 16 години

Пловдив 2015 - Спартак (Пловдив) 3:0
1:0 Никола Панайотов (15')
2:0 Георги Нейчев (20')
3:0 Мартин Шуманов (25')
Арда - Локомотив (Пловдив) 1:2
0:1 Росен Кръстев (45')
1:1 Георги Павлов (62')
1:2 Махир Шерифов (72') д
ЦСКА - София - Септември 2:1
1:0 Калоян Пулев (35')
1:1 Васил Василов (58')
2:1 Александър Донев (66')
ЦСКА - София нанесе първа загуба на Септември в Елитната група до 16 години
Пирин - Лудогорец 0:4
0:1 Максим Минков (14')
0:2 Максим Минков (55')
0:3 Кристиан Гиздев (59')
0:4 Димитър Ганев (90'+1)
Национал - Звезденбург 4:1
1:0 Кристиян Горянов (43')
2:0 Максим Йонин (49')
3:0 Кристиян Горянов (63')
4:0 Даниел Ръжданов (74')
4:1 Стефан Дюлгеров (78')
Национал се върна на победния път в Елитната група до 16 години след успех над Звезденбург
Хебър - Левски 1:1
0:1 Стоян Лазаров (31')
1:1 Огнян Владимиров (67') аг
Ботев (Пловдив) - Славия 4:3
0:1 Мартин Райчев (5')
1:1 Иван Дейков (10')
2:1 Костадин Павлов (28')
2:2 Теодор Борисов (45'+2)
2:3 Калин Мирев (69')
3:3 Радослав Караманов (90')
4:3 Радослав Караманов (90'+3)
Спартак (Плевен) - Берое 2:1
1:0 Ивелин Николаев (61')
1:1 Жулиен Евтимов (67') д
2:1 Иван Иванов (78')
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