Повериха Славия - Левски на Железов, Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - София - Локо (Сф)

СК към БФС обяви реферските назначения за междинния 11-ти кръг на efbet Лига. Никола Попов е с наряд за Лудогорец - Локомотив (Пловдив). Славия - Левски е поверен на Валентин Железов, а ЦСКА - София - Локомотив (София) ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Ето всички назначения:



26 септември 2023 г., вторник, 17:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков

26 септември 2023 г., вторник, 19:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК Ботев АД



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Генов Нарлев

27 септември 2023 г., сряда, 15:30 ч.



ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца



ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Йорданов Колев

27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Левски



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Йордан Веселинов Гулев

27 септември 2023 г., сряда, 20:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Тодоров Петров

28 септември 2023 г., четвъртък, 15:30 ч.



ФК Етър ВТ - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

28 септември 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.



ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Александър Костадинов Костадинов

28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Локомотив 1929



ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Иван Захариев Вълчев

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