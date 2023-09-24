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  3. Повериха Славия - Левски на Железов, Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - София - Локо (Сф)

Повериха Славия - Левски на Железов, Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - София - Локо (Сф)

  • 24 сеп 2023 | 16:33
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Повериха Славия - Левски на Железов, Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - София - Локо (Сф)

СК към БФС обяви реферските назначения за междинния 11-ти кръг на efbet Лига. Никола Попов е с наряд за Лудогорец - Локомотив (Пловдив). Славия - Левски е поверен на Валентин Железов, а ЦСКА - София - Локомотив (София) ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Ето всички назначения:

26 септември 2023 г., вторник, 17:00 ч. 

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948 

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев 
СН:    Константин Делов Писков        

26 септември 2023 г., вторник, 19:30 ч. 

ПФК Черно море - ПФК Ботев АД 

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов 
СН:    Георги Генов Нарлев        

27 септември 2023 г., сряда, 15:30 ч. 

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца 

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков 4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев 
СН:    Николай Йорданов Колев     

27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски 

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов 
СН:    Йордан Веселинов Гулев        

27 септември 2023 г., сряда, 20:30 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Димитър Русенов Русев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева 
СН:    Николай Тодоров Петров        

28 септември 2023 г., четвъртък, 15:30 ч. 

ФК Етър ВТ - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД 

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Димо Стоянов Димов 
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

28 септември 2023 г., четвъртък, 18:00 ч. 

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924 

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова 
СН:    Александър Костадинов Костадинов        

28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Локомотив 1929 

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов 
СН:    Иван Захариев Вълчев     

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