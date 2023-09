Легенда на Олимпиакос върна Везенков в Гърция

Българската баскетболна звезда Александър Везенков се завърна в Атина, а причината за това е легендата на гръцкия баскетбол и Олимпиакос Василис Спанулис. Новото попълнение на тима от НБА Сакраменто Кингс пристигна в столицата на Южната ни съседка, за да уважи събитието посветено на един от най-добрите гардове в последните години - "The Night of the Legend" (б.р. "Нощта на легендата").

Снощи се проведе официалната част от дългоочаквания ивент, на който българският национал се появи като изненада за своя бивш съотборник, с когото изкара 3 години в гръцкия гранд.

"Василис е част от семейството, нямаше как да не бъда тук. Благодаря на Сакраменто и Олимпиакос, че ми позволиха да бъда тук на това красвио събитие. От него научих колко усърдно е работил през годините. Бяхме заедно три години. Научих какво означава да бъдеш победител, научих как да подходя към това да съм готов да бъда победител, защото в крайна сметка се изисква и малко късмет. Но да съм готов да бъда победител, да работя упорито и никога да не се отказвам, определено беше едно от многото неща, които научих заедно с Василис“, коментира Везенков.

На коктейла присъстваха всички играчи от състава на Олимпиакос, легендата на Панатинайкос Димитрис Диамантидис, Перо Антич, Никола Миротич, Луиджи Датоме и още куп известни имена от света на баскетбола.

Днес в залата в Пирея ще се проведе и същинската част на събитието, като всички билети са разпродадени и се очаква да има над 12 000 зрители.