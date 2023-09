Джуниър Хойлет ще играе в МЛС за клуб от родината си

𝐂𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓 🍁



‘Caps sign Canadian international Junior Hoilett to an @MLS contract through 2023 ✍️



Welcome to the ‘Caps @jnrhoilett 🌊#VWFC