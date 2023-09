Меси, Холанд и Мбапе сред кандидатите за “Златната топка”, Кристиано Роналдо не е номиниран

Here is the third part of the 2023 Ballon d'Or nominees...



🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia



🇮🇹 Nicolo Barella



🇦🇷 @emimartinezz1



🇵🇹 @rubendias



🇳🇴 @ErlingHaaland #ballondor pic.twitter.com/SFwTbFHbD4