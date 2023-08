Аталанта представи Скамака

#Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta!

Benvenuto a Bergamo, Gianluca! 🖤💙



Scamacca is a new #Atalanta player!

Welcome to Bergamo, Gianluca! 👋🇮🇹#WelcomeScamacca #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sUK8mNux0M