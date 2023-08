АЛБА Берлин се подсили с играч с опит в НБА

Welcome to ALBA, @Theiceman_21! 👋💛💙



Der 29-Jährige bringt drei Jahre NBA-Erfahrung mit und hat in der letzten Saison bei Panathinaikos Athen gespielt. Bei uns hat der Guard einen Vertrag über eine Saison unterschrieben. ✍️



Alle Infos und Statements: https://t.co/4Nuk8gRC0U pic.twitter.com/bgibH7Gwtl