Танак излезе начело след първата същинска отсечка на рали "Финландия"

SS1 Harju 1 (3.48 km) 🇫🇮 #RallyFinland



🎙 It will definitely be an enjoyable weekend with the new team, new car and lots of new stages.



⏱ #WRC2

1. 🇫🇮 Huttunen 2:47.3

2. 🏳️ Gryazin +1.1

3. 🇳🇴 Mikkelsen +1.7

4. 🇫🇮 LINDHOLM +2.1#HMSGOfficial #WRC #GRXTeam #HyundaiFinland pic.twitter.com/8ZoSZgjbTm