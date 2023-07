Верстапен: Пистата в Джеда е по-опасна от “Спа”

🔴 Max Verstappen défend le circuit de Spa-Francorchamps après le décès de Dilano van 't Hoff et estime que des circuits comme Jeddah sont bien "plus dangereux" !



🎙️ "C'est, bien sûr, un virage assez dangereux (le Raidillon), mais nous allons aussi à Jeddah et le secteur 1,… pic.twitter.com/iFH1FFZkK3