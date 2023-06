Националите с още една важна победа, "лъвовете" излизат срещу Сърбия

🕖 12 PM (CEST) AZE 🇦🇿 vs 🇧🇬 BUL



Azerbaijan vs Bulgaria: A high-octane Dota 2 battle that promises intense action.💥

Stay tuned! 🔥



📺 https://t.co/FXnjWVYt61

📺 https://t.co/BlCABNGsbG



👉 https://t.co/rHtLVOPqUE#WEC23 #Iasi2023 #IESF #WorldEsports #dota2 pic.twitter.com/NehudfevNC