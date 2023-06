Отборите имат пълна вяра на Пирели преди важната промяна в правилата

First day of tyre testing at Barcelona is a wrap ✌️



🟥 @Charles_Leclerc

🔁 167 laps

⏱️1m18.197s



⬛️ @GeorgeRussell63

🔁 151 laps

⏱️ 1m18.400s



We go again tomorrow 💪 #Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/scnoGSkmnf