Официално: Бензема и Реал се разделят

🇫🇷 Karim Benzema at Real Madrid:



• 643 games

• 353 goals (2nd all time)

• 165 assists (1st all time)

• 25 trophies (tied 1st all time)

• 1 Ballon d'Or

• 1 UEFA Best Player

• 4 Real Madrid POTY

• 2 La Liga POTS

• 13 yellow cards

• 0 red cards



LEGENDARY. THANK YOU! ❤️