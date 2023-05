Фред: Искаше ми се да играя повече

Халфът на Манчестър Юнайтед Фред направи оценка на сезона. Той е доволен от постигнатото от клуба, но призна, че е леко разочарован от малкото игрови минути, които записа през кампанията. Бразилецът взе участие в 55 мача във всички турнири, но само в 22 бе титуляр.

"Относно моето представяне, мисля, че то бе добро, макар да ми се искаше да запиша повече минути в игра. Когато и да бях на терена, смятам, че правех това, което се искаше от мен, за да помагам на отбора да побеждава", спосели Фред за "Four Four Two".

"Знаем, че можехме да стигнем по-далеч в Лига Европа, но като цяло сме доволни от сезона, който имахме. Бях на седмото небе, след като спечелих първия си трофей с клуба. Това показва, че тимът ни е на правия път към реконструкцията си", допълни бразилецът.

Снимки: Imago