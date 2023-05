Официално: Ювентус този път отнесе само лека глоба, Аниели сам продължава съдебната битка

[UFFICIALE] Il patteggiamento della #Juventus sulle manovre stipendi porta ad una multa di 718 mila euro ma nessun altro punto di penalizzazione, oltre ai 10 punti in meno per le #plusvalenze per il quale non verrà fatto nessun ricorso. Andrea #Agnelli rinuncia al patteggiamento… pic.twitter.com/AFcnSfPf4O