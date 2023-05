Корея подготви супертим за национален отбор

От Корейската e-Sports асоциация показаха своя тим по League of Legends за следващото издание на Азиатските игри. Петицата, която ще влезе в ролята на национален отбор, е наистина впечатляваща.

Това е първото издание на игрите, в което електронните спортове са официална дисциплина. Освен LoL още 6 заглавия ще станат част от битките.

Тимът на Южна Корея се състои от: Чой "Zeus" У-джи (T1) на топ лейн и Сео "Kanavi" Джин-хьок (JDG) - джънгъл. Легендите Лий "Faker" Санг-хьок (T1) и Джонг "Chovy" Джи-хун (GEN) ще играят на мид лейн, а Парк "Ruler" Дже-хьок (JDG) in the ad carry position and Рю "Keria" Мин-сок ще пазят бот лейна (T1).