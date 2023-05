Андреа разкри тайни любовни разговори в Инстаграм

Фолк певицата Андреа изненадващо показа в Инстаграм чат с контакт, записан като "К". От споделеното става ясно, че е получавала обаждания посреднощ и драматични реплики... "Every day of my life" ("Всеки ден от живота ми"), написала е бившата пайнерка към кадъра на чата. Затова и феновете ѝ нямат съмнение, че става дума тъкмо за разговор с Кобрата, както и че е актуален.

"Нелепо е да го търся", написала е Андреа, а К е отвърнал: "Не ги мисли изобщо! Никакво развитие, ей, отново супер негативна", цитира "Марица" споделените статуси. Акцентът обаче е на друго място, а именно върху два пропуснати разговора, един след друг, към 1 през нощта, а секунди по-късно – съобщението: "Отвори". Не "отговори" или "вдигни", както се настоява обичайно, когато става дума за телефонен разговор, а "отвори". Тъкмо това навежда феновете на певицата, че "отвори" може да се е отнасяло до вратата на дома на Андреа.

Не е ясно какво се е случило след това, но по-вероятно е да е нищо, тъй като в чата блондинката повече не отговаря. Следват нови съобщения от "К", включващи клипче от заведение или фоайе на хотел. Във видеото, което блондинката бе публикувала, боксьорът не се вижда ясно, но се предполага, че е той. "Изхвърли всичко от мен! Някой ден ще ти липсват моите вещи…", пише още "К". След известно време, в което пак няма реакция от Андреа, "К" допълва: "Лелелеле и ме блокира, ей!". Кадърът на чата, както и видеото със закачките на бившите вече гаджета изчезнаха от профила на Андреа така и както се появиха - изненадващо. Защо Андреа трие написаното не е ясно.

Боксьорът вече има две деца от друга жена, Розали Петрова, която се занимава с недвижими имоти. Разкритието за тази връзка дойде отново от Андреа, пише "Марица".