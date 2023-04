Антъни Дейвис се подигра с Мемфис още по време на мача

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис направи интересно изказване в края на третата част на шестия мач с Мемфис Гризлис. Тогава “езерняците” водеха с цели 32 точки разлика и вече предвкусваха успеха над наперените “гризлита”, като Ей Ди ги довърши със следната фраза: “Ain’t no fun when the rabbit got the gun” (б.р. - “Не е никак забавно, когато заекът хване пистолета”).

Както е известно, отборът на Гризлис, най-вече баскетболистът на тима Дилън Брукс, се държеше надменно и с твърде високо самочувствие през цялата серия, което предизвика въпросния саркастичен коментар от страна на Дейвис. Преди началото на мач №6 гардът на “гризлитата” Дезмънд Бейн заяви, че отборът му ще изпрати серията в седми мач, преди Лейкърс да му изнесат лекция с 40-точкова победа със 125:85.

Anthony Davis:



"Ain't no fun when the rabbit got the gun."



pic.twitter.com/duYoBnItx4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 29, 2023

На полуфиналите на Западната конференция “езерняците” ще се изправят срещу Голдън Стейт Уориърс или Сакраменто Кингс, които ще се изправят един срещу друг в решителен седми двубой утре вечер.