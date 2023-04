Важна победа за Щутгарт в битката за оцеляване след голово шоу в Бохум

⏹ SPIELENDE in Bochum ‼🔥 Wir nehmen aus einer umkämpften Partie drei wichtige Punkte mit nach Hause. In Hälfte zwei treffen @Guirassy_19 (60') und Josha #Vagnoman (63') im Brustring-Dress! YES! 💪⚪🔴#VfB | #BOCVfB 2:3 pic.twitter.com/cpz92nWi12