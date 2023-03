Надя Тончева завърши на 9-о място на Европейското първенство по шахмат, грузинка триумфира с титлата

𝐈𝐌 𝐌𝐞𝐫𝐢 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐝𝐳𝐞 𝐢𝐬 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧❜𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑!



Congratulations to the medalists:

🏆IM Meri Arabidze 🇬🇪

🥈IM Oliwia Kiolbasa 🇵🇱

🥉IM Aleksandra Maltsevskaya 🇵🇱



