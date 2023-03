Жезус титуляр, съставите на Арсенал и Спортинг

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

©️ Xhaka skippers the side

❤️ Gabby leading the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/oq6MSoLNRO