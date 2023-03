Петър Лесов и Детелин Далаклиев вдъхновиха десетки плевенчани

Последният ни световен шампион по бокс Детелин Далаклиев и олимпийският първенец oт Игрите в Москва 1980 Петър Лесов мотивираха и вдъхновяваха с истории от своя богат спортен и житейски път. Боксовите легенди бяха приветствани в „Панорама мол Плевен” от управителя Владислав Монов, който подчерта в изказването си колко важно е да бъдат показвани добрите примери на младото поколение. И такива, по думите му, несъмнено са успелите спортисти на България като Петър Лесов и Детелин Далаклиев.

Именитите гости отговориха на много въпроси и споделиха интересни моменти от своите кариери. Те раздадоха автографи и се снимаха с всеки, който желае да има спомен от срещата с тях. Присъстващите имаха и уникалния шанс да докоснат олимпийския медал на Петър Лесов, както и световната титла от Милано 2009 на Детелин Далаклиев.

Специално участие в празника на бокса, събрал десетки малки и големи плевенчани, имаха талантливите деца от клуб по модерни танци „Dance With Me by Chrissy Alex” с художествен ръководител Кристиана Петкова.