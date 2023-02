Остана само един по-велик реализатор от Бензема за Реал Мадрид в първенството

Keep breaking 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿𝙎! 🔝



📈 @Benzema (230) overtakes Raúl González (228) to become the 𝙎𝙀𝘾𝙊𝙉𝘿 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙀𝙎𝙏 𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀𝙍 in Real Madrid history pic.twitter.com/CsTDun6W66