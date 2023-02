Японската прокуратура арестува бивш служител на организационния комитет на Токио 2020

Японската прокуратура арестува бивш служител на организационния комитет на Олимпиадата в Токио 2020 и ръководители на три рекламни агенции по подозрение, че са участвали в манипулиране на офертите за провеждането на тестови състезания преди Игрите, съобщиха японските медии, а след това новината беше официално потвърдена от властите в страната.

Ясуо Мори, бивш заместник-изпълнителен директор на Оперативното бюро на Игрите в Токио 2020, е задържан по подозрения в нарушение на антитръстовите закони, съобщава вестник "Асахи".

Други медиите по-късно обявиха, че прокурорите са арестували и трима ръководители на фирми за реклама и планиране на събития Dentsu Inc, Cerespo Co и Fuji Creative Corporation, дъщерно дружество на Fuji Media Holdings Inc.

Говорителите на Dentsu и Fuji Creative отказаха да коментират публикациите, но представите; на Cerespo Co потвърди ареста на изпълнителния директор.

Агенция "Ройтерс" не успя да се свърже с Мори за коментар. Организационният комитет на Олимпийските и Параолимпийските игри в Токио беше разпуснат през юни миналата година.

Местни медии преди няколко седмици съобщиха, че от прокуратурата в Токио в края на миналата година са обискирали офисите на най-големите рекламни агенции в страната, включително Dentsu, Hakuhodo Inc и ADK Holdings Inc, по подозрение, че са се договорили за манипулиране на офертите и поръчките за събития, свързани с Олимпиадата, на стойност около 40 милиарда йени (305 милиона долара).

Сегашното разследване идва след скандала с подкупи, при който Харуюки Такахаши, бивш член на борда на Олимпийските игри в Токио 2020 и преди това изпълнителен директор на "Dentsu Inc", беше арестуван през август по подозрение в получаване на подкупи от спонсори на Игрите.