Салернитана със специални екипи и стратегия за мача с Ювентус

🇱🇻 Innamoràti, innamòrati.❤️



In occasione di Salernitana – Juventus i granata scenderanno in campo con una maglia in edizione limitata per San Valentino.



Disponibile da mercoledì 8 febbraio presso gli Official Store della Salernitana e su https://t.co/wX9ckE4b9z @zeus_sport pic.twitter.com/OhOddmM2ZP