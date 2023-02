Вальо Антов отново на резервната скамейка при равен на Монца със Сампдория

⚽ | GABBIA-GOAL!!!



58 - #Gabbiadini is in the right place at the right time to turn in the rebound after #DiGregorio saves #Leris's header! #MonzaSamp 1⃣-2⃣#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/pobcy8aVEg