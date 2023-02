Официално: Лудогорец продаде Каули в Бразилия

✍🏽 Com carreira inteira na Europa, meia baiano Cauly é o novo reforço do Esquadrão. Leia tudo, com análise do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital ➡️ https://t.co/t8vre0F01q #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/L3SJU3e31W