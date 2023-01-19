Челси е близо до поредно ново попълнение
Атакуващият халф Чуквунонсо "Нони" Мадуеке от ПСВ Айндховен е близо до преминаване в Челси, съобщава известният журналист Фабрицио Романо. Лондонският клуб ще плати 35 милиона евро правата му.
20-годишният англичанин вече е договорил условията по договора със “сините от Лондон“.
През сезон 2022-23 Нони Мадуеке вкара 1 гол в 7 мача във всички турнири с екипа на ПСВ. Това ще е поредното ново попълнение за Челси, след като клубът вече привлече нападателите Давид Фофана и Жоао Феликс, както и уреди за лятото Кристофър Нкунку.
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