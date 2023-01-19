Челси е близо до поредно ново попълнение

Атакуващият халф Чуквунонсо "Нони" Мадуеке от ПСВ Айндховен е близо до преминаване в Челси, съобщава известният журналист Фабрицио Романо. Лондонският клуб ще плати 35 милиона евро правата му.

20-годишният англичанин вече е договорил условията по договора със “сините от Лондон“.

Noni Madueke to Chelsea, here we go! Verbal agreement in place with PSV on permanent deal around €35m package. 🚨🔵 #CFC



Madueke will sign long term deal in few days, strongly wanted by Chelsea board.



Contracts being prepared.



Boarding completed - ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/Sdg2JMXJIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2023

През сезон 2022-23 Нони Мадуеке вкара 1 гол в 7 мача във всички турнири с екипа на ПСВ. Това ще е поредното ново попълнение за Челси, след като клубът вече привлече нападателите Давид Фофана и Жоао Феликс, както и уреди за лятото Кристофър Нкунку.

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