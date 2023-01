11-те на Левски срещу Ал Насър

The head coach of Levski Stanimir Stoilov has determined the starting line-up of the "blues" for the team's first control meeting during the winter preparatory camp in Dubai against the local Al Nasser. The match will be played at the "Al Maktoum" sports complex and will start at 16:30 Bulgarian time and will not be broadcast live at the request of the opponent of the "blues".

Съставът на Левски: 13. Николай Михайлов – 2. Жереми Петрис, 50. Кристиан Димитров, 33. Хосе Кордоба, 22. Патрик-Габриел Галчев – 8. Андриан Краев, 30. Филип Кръстев, 14. Илиян Стефанов – 17. Уелтън, 88. Марин Петков, 9. Рикардиньо.

Резерви: 1. Пламен Андреев, 5. Келиан ван дер Каап, 6. Вендерсон Цунами, 10. Ивелин Попов, 12. Дейвид Михалев, 16. Преслав Бачев, 18. Роналдо, 20. Асен Чандъров, 23. Ноа Сонко Сундберг, 27. Асен Митков, 41. Александър Божилов, 71. Антоан Стоянов, 99. Иван Андонов

