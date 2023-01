Виландер пред Sportal.bg: Притеснявам се за Алкарас, след US Open е тежко

Легендата Матс Виландер говори специално за Sportal.bg преди предстоящия Australian Open и разясни дали е необходимо тенис светът да се притеснява за Карлос Алкарас. Световният номер 1 продължава да се възстановява от контузия и ще пропусне турнира от “Шлема” в Австралия.

Алкарас е поредният от редица тенисисти назад във времето, които след дебютен триумф в US Open изпитват трудности да се представят на ниво в Австралия след това (ако изобщо участват).

Виландер обясни пред Sportal.bg и защо точно след Ню Йорк се случва така играчите да имат нужда от по-сериозно презареждане и невинаги са на същото ниво в Зеления континент през януари.

“Трябва да се притесняваме за Карлос Алкарас, защото той е световен номер 1 и е на 19 години. Трябва да се притесняваме, защото при цялото време, в което той си беше взел почивка и се възстановяваше от US Open насам, не успя да се справи с контузията си.

Това е притеснително, защото ми подсказва, че тази контузия не е лесна за преодоляване. Не знам, явно е много по-сериозна контузия, отколкото предполагахме. Това само лош късмет ли е? Или е свързано с тялото му и начина, по който се движи на корта? Това в момента не знаем и засега може да кажем, че е лош късмет.

Понеже обаче тази контузия се проточи толкова време и толкова време не може да се излекува, започвам да се притеснявам. Говорим за 19-годишен играч, който направи най-силната година в живота си и е толкова контузен след това - за мен си е малко притеснително”, коментира Виландер.

“Трудно е след US Open да се играе на ниво в Австралия, защото от четирите турнира в “Големия шлем” US Open не е този, който очакваш с най-голямо нетърпение. На края на календара е, това е последният “Шлем”. Дори в исторически план е доказано, че е много трудно да спечелиш US Open.