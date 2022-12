Брайтън - Арсенал (съставите)

⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🤩 Zinchenko returns

💪 Xhaka in midfield

📞 Eddie leads the line



✊ Ready to go for the final time this year pic.twitter.com/gYv05vxZrw