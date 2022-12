Клоп: Трябваше да вкараме трети гол много по-рано

Jürgen Klopp's Boxing Day record in the Premier League:



◉ 2015: LFC 1-0 Leicester

◉ 2017: LFC 5-0 Swansea

◉ 2018: LFC 4-0 Newcastle

◉ 2019: Leicester 0-4 LFC

◉ 2022: Aston Villa 1-3 LFC



Liverpool 17-1 Everyone Else. pic.twitter.com/egjdJYht0C