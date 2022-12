Поредно доказателство за възхода на футбола в Азия

🚨 For the first time in history, there will be more Asian teams than South American teams in the last 16 of the World Cup:



𝗨𝗘𝗙𝗔 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇵🇹🇵🇱🇪🇸🇭🇷🇨🇭

𝗔𝗙𝗖 🇯🇵🇰🇷🇦🇺

𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 🇦🇷🇧🇷

𝗖𝗔𝗙 🇲🇦🇸🇳

𝗖𝗢𝗡𝗖𝗔𝗖𝗔𝗙 🇺🇸



The rise of Asian football. 👏🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nhUGkp5KfF