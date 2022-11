Почетино: ПСЖ е неблагодарен клуб, там работата на треньора се подценява

🗣️🇦🇷 | Mauricio Pochettino pour Radio Marca :



“Le banc du PSG est-il le plus ingrat ?

Tout à fait. Tout le monde dévalorise le travail de l'entraîneur. Surtout quand on gagnait, c'était grâce au talent individuel des joueurs et si on perdait, c'était la faute de l'entraîneur !” pic.twitter.com/2BZWCO0Den