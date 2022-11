Ювентус иска да се раздели с Рабио, за да финансира трансфер на звезда на Лацио

Juventus are set to put all their resources into signing Sergej Milinkovic-Savic from Lazio, selling Adrien Rabiot to raise funds for the move. ⚪️⚫️ [@Gazzetta_it via @footballitalia]#TheGoalpostNews #SMS #MilinkovicSavic #AdrienRabiot #Rabiot #Lazio #SSLazio #Juventus #Juve pic.twitter.com/69ZW3r4j51