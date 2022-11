ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Големият финал на Worlds е тук, T1 и DRX ще излъчат световния шампион по League of Legends

Отборите на T1 и DRX ще се срещнат в корейско дерби, за да излъчат новия носител на голямата награта от най-очакваното събитие в света на League of Legends - финалите на Worlds. Битката ще стартира в 02:00 часа българско време, като очаквано ще бъде в Best of 5 формат. Победителят от срещата ще изнесе 489 500 долара от залата на настоящия шампион в НБА Голдън Стейт Уориърс "Чейс Център", където именно се провежда събитието.