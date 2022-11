Павар посвети гола си срещу Интер на починал рапър

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Бенжамен Павар посвети гола си във вратата на Интер на рапъра Takeoff от групата Мигос, който беше убит в нощта на 1 ноември. След попадението Павар демонстрира характерно движение, а именно скри лице в сгънатия лакът и вдигна другата си ръка. Повечето фенове не разбраха жеста на френския футболист.

"Обичам Байерн, но демонстрацията на Павар ме накара да зарежа всичко и да стана фен на Борусия (Дортмунд)", коментира фен в социалните мрежи.

По-късно стана ясно, че жестът на Павар е в знак на почит към рапъра Takeoff. 28-годишният изпълнител беше застрелян в зала за боулинг в Хюстън, Тексас (САЩ). Групата Мигос, която включваше рапъра, популяризира dab движението и издаде песен, наречена Look At My Dab.

Байерн победи Интер с 2:0 в последния кръг от груповата фаза на Шампионска лига и завърши на първо място в своята група с пълен актив.

Снимки: Imago