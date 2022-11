Пиоли: Този нов договор е това, което исках

🗣️ "All we've achieved, we did so together."

The Coach on his renewal, time at the Club, and the future.



🗣️ "Tutto quello che abbiamo costruito lo abbiamo fatto assieme"

Dopo il rinnovo, Stefano Pioli ha parlato in esclusiva ai microfoni di @MilanTV #SempreMilan pic.twitter.com/tdrhBbovf0