За Кристиано Роналдо завръщането му на "Олд Трафорд" било катастрофа

Кристиано Роналдо смятал завръщането си в Манчестър Юнайтед за катастрофа, пише “Сън”. Според изданието в книга, описваща кариерата на петкратния носител на „Златната топка“, се твърди, че Роналдо е бил нещастен при бившия временен мениджър на Манчестър Юнайтед Ралф Рангник.

Става дума за книгата “Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game” с автори Джошуа Робинсън и Джонатан Клег, които са репортери от Wall Street journal. В творбата си двамата разказват съревнованието между двамата велики футболисти.

Та според тази книга 37-годишният португалец бил раздразнен, че Манчестър Юнайтед не се е развил, откакто той напусна Реал Мадрид през 2009 г. Той останал недоволен и от липсата на инвестиции в оборудването на тренировъчната база в Карингтън. Освен това Роналдо нил възмутен, че само няколко играчи на Юнайтед са запазили същото ниво на физическа форма като него.

Наскоро мениджърът на "червените дяволи" Ерик тен Хаг отстрани 37-годишния португалец от тренировки с основния отбор, след като футболистът демонстративно напусна пейката преди края на мача от 12-ия кръг на Висшата лига срещу Тотнъм (2:0).

Роналдо обясни поведението си с факта, че е бил завладян от емоции. Във вторник Манчестър Юнайтед обяви, че звездата се е върнал към тренировки с първия отбор. Той вече взе участие в мача с Шериф (3:0) от Лига Европа в четвъртък и отбеляза гол.

Кристиано игра за Манчестър Юнайтед от 2003 до 2009 г., преди да премине в Реал Мадрид. През лятото на 2021 г. английският клуб обяви завръщането на нападателя.

Досега през сезона CR7 има три гола във всички турнири, а договорът му изтича в края на кампанията.