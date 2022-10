Троа затрудни ПСЖ, но не спря Меси

2018 - Mené après 2 minutes et 14 secondes, Paris a encaissé son but le plus précoce à domicile en Ligue 1 depuis le 26 septembre 2018, lorsque l'actuel joueur troyen Xavier Chavalerin avait marqué avec Reims après 1 minute et 50 secondes. Surprise. #PSGESTAC pic.twitter.com/jzeimZWWG6