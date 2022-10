В Иран арестуваха великия Али Даеи, чуват се изстрели в близост до мястото

26.10.

Bereits in der Nacht auf Mi gab's in #MahsaAmini's Stadt #Saqqez Auseinandersetzungen mit der Sicherheitskräfte vorm #Kurd-Hotel, wo sie angeblich den ehem. #Fußballstar #AliDaei festnamen. Er wollte am 40. Todestag von Mahsa an ihrem Grab beiwohnen.#سەقز #سقز #چهلم_مهسا https://t.co/6HcDvl7XHL